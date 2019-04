Desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana del municipio de Bragado cuestionaron duramente al actual gobierno local, encabezado por Vicente Gatica, por el abandono de la sala de Neononatología y Pediatría del hospital San Luis. Uno de los que puso la voz en alto fue Ramiro San Pedro, quien señaló que en la gestión del exjefe comunal Aldo, su padre, “se proyectaron y ejecutaron muchísimas obras”.

“En el gobierno de mi padre se proyectaron y ejecutaron muchísimas obras, como sucede en democracia, algunas no se concluyeron porque terminó su mandato. Nunca podrán decir que Aldo San Pedro abandonó alguna obra, sin embargo Gatica decidió no continuarlas por capricho político”, aseguró.

El edil de la oposición recorrió la instalación médica del centro de salud el 10 de junio del 2018 con su par Schilazzi, quienes aseguraron que previamente a dirigirse al hospital San Luís solicitaron un permiso por el cual no recibieron respuesta alguna por parte de Mauricio Tomassino, el secretario de gobierno local.

“Llamamos semanalmente durante meses para para saber su respuesta y nunca nos contestó. Por algo no nos permitieron entrar, siendo concejales de Bragado”, precisó.

Durante la recorrida, los concejales tomaron imágenes del estado del nosocomio y reclamaron por el estado de dejadez de la obra sanitaria. “Hoy tenemos imágenes de adentro, que muestran que el edificio es un depósito de lujo, y que ahí se acumulan elementos que no se usan, cuando hacen tanta falta nuevas instalaciones para atender a los pequeños y a sus madres que concurren a una guardia que colapsa”, apuntó.

Y agregó: “Gatica ganó las elecciones, pero no ha estado a la altura de un jefe comunal en serio, que piense en sus ciudadanos y se olvide de las mezquindades. Eso no le hizo bien a nuestra ciudad. Ver estas imágenes de abandono, de utilizar ese sector pensado para niños y su atención convertido en dormis de choferes o en depósito, me da mucha pena”, dijo Ramiro.

En tanto, San Pedro planteó que “el intendente deberá dar cuenta de esto, porque él es intendente, pero la ciudadanía le reclamará lo que no hizo y lo que abandonó también, de eso estoy seguro”.