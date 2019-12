Alberto Fernández remarcó que "el dólar es un bien escaso" en Argentina, por lo que enfatizó que "tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares". Invitado al programa La Cornisa de Luis Majul, el presidente brindó las mismas recomendaciones que había lanzado Nicolás Dujovne en 2017.

“Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que (Mauricio) Macri fijó un cepo muy necesario porque se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y necesita que esos dólares vuelvan a formar parte de las reservas del Estado", expresó,

#Archivo fines de junio 2017, con el dólar a poco más de 16 pesos. Nicolás Dujovne en el TN: "Yo lo que creo es que conviene apostar al peso"#HolaAmigosHolaPaís pic.twitter.com/otyca2cmBm — Javier Polvani (@javierpolvani) October 8, 2018

"Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay en Argentina tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto para tener dólares. Es para el que use los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares y tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”.

Las palabras de Alberto Fernández hacen recordar a las expresadas por Nicolás Dujovne el 28 de junio de 2017. Con el dólar a $16,68, el por aquel entonces ministro de Economía recomendó ahorrar en pesos. Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri se despidió con una divisa cotizando a $65.