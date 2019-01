"Macri, de cuya capacidades intelectuales nunca he dudado, que no las tiene; de su desprecio por el derecho nunca he dudado, que sí lo tiene", sentenció Alberto Fernández.

"Yo esperaba que al menos Garavano, que es un patético Ministro de Justicia, le dijera: 'Mire Presidente, esto no se puede hacer'. Pero avalaron todo este delirio", agregó en declaraciones televisivas.

"Espero que haya un juez digno que diga lo que verdaderamente es, que esto es inconstitucional por donde queramos verlo", sostuvo.

Por último, Fernández afirmó: "Espero que los diputados se den cuenta que les están virlando sus competencias para que el Presidente haga este engendro".