Alberto Fernández alertó que si gana Mauricio Macri se viene "una reforma laboral y previsional" a pedido del FMI, y destacó que "si quieren un presidente ajustador, vótenlo a Macri".

"Yo le quiero decir a todos los argentinos que tengan presente, porque me lo ha dicho el enviado del Fondo, que el Gobierno se comprometió a hacer una nueva reforma laboral y una nueva reforma previsional después de las elecciones", dijo el candidato.

Alberto Fernández afirmó, junto al intendente de Hurlingham Juan Zabaleta: "Conmigo no cuenten; si quieren un presidente ajustador no me voten a mí, vótenlo a Macri".

El acto central se llevó a cabo en el club Arroyito de la localidad de William Morris, con la presencia de militantes, vecinos y los alcaldes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa).