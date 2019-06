El Presidente Mauricio Macri "no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama" y llamó a "construir un país más equilibrado", sentenció Alberto Fernández.

El candidato a la Rosada participó junto a casi todos los postulantes bonaerenses del congreso del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) que se llevó a cabo en Tortuguitas y reeligió como Secretario General de Ricardo Pignanelli.

Con respecto al flamante acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, Fernández señaló que "el mundo central lo único que celebra es tener un súbdito de presidente".

"A Macri se le acabaron los semestres. Ya no es ni el primero ni el segundo, ya pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama. Basta de mentirnos, Macri", manifestó el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.