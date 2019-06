Alberto Fernández, el precandidato presidencial del PJ-Unidad Ciudadana, fue dado de alta este jueves luego de permanecer 48 horas en observación, en el Hospital Otamendi. El exjefe de Gabinete señaló que su vida seguirá "absolutamente normal".

"Vine por un dolor horrible por irritación de la pleura y con una tos seca que todavía tengo, y me pusieron calmantes, morfina y desinflamantes, y vieron cuál podía ser la causa. Por un dolor en el pecho y todas esas estupideces que se escribieron en un tuit", precisó.

Y agregó: “Hace 10 años tuve un trombo en el pulmón que dejó una cicatriz, que es lo que llaman infarto pulmonar, y la tos seca y la cicatriz generaron la irritación de la pleura, o tal vez pudo haber sido un pequeño coágulo que estuvo y se disolvió”.

El dirigente, en tanto, aclaró a Radio la Red que “hablé con mi médico y me dijo venite y te reviso, no es que vine a internarme, ni con dolores en el pecho, ni las estupideces que pusieron en un tuit, manejando y esperé, como todo el mundo, a que el médico me revise”.