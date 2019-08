"Inventaron una teoría que decía que alguien que había estado en la función pública podía tener un poder residual que entorpeciera. Nunca lo probaron que eso ocurriera. Lo presumieron y sobre esa base detuvieron a un montón de gente", sostuvo Alberto Fernández en declaraciones televisivas.

"Es jurídicamente un disparate. Es una presunción que tiene la justicia. Los jueces no son todos locos. Son los que lo hicieron. No son todos. Por eso pongo nombre y apellido. Eso no lo hace Casanello, Rafecas, Servini de Cubría ni Martínez Giorgi. No son todos. La gente que actúa bien no tiene porqué ser tratada del mismo modo", agregó.

En ese sentido, remató: "Nadie en la Argentina intervino más que Mauricio Macri en la Justicia".