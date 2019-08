Fernández, en declaraciones televisivas, arremetió contra las estrategias macristas para el último tramo de la campaña de cara a las PASO del 11 de agosto. "De repente veo que hay una jugada formidable -así te la muestran- donde aparentemente el Jefe de Gabinete Marcos Peña ha recomendado mandar un mensaje a los votantes de Macri que dice 'puteame pero votame'".

Así se refirió el candidato a Presidente por el Frente de Todos a una noticia que estuvo circulando en los últimos días en los grandes medios de comunicación donde se citan a fuentes de Casa Rosada que confiaron las mencionadas palabras de Peña.

Al respecto, Fernández se preguntó: "¿Vas a votar a alguien a quien estás puteando?". Y continuó: "Eso es reconocer el descrédito de Macri".

"No se trata de un slogan, se trata de un disparate", arremetió el ex funcionario kirchnerista.

En ese sentido, le apuntó directamente al Presidente, quien en las últimas horas lanzó en las redes una particular campaña.

"Decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás. Tu declaración funciona como un cartel que fija una posición e invita a los otros a hacer lo mismo.

No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes", expresó el Jefe de Estado, adjuntando una foto suya con la leyenda: "Yo lo voto".

Sobre esa situación, Fernández opinó: "Veo otro mensaje, esta vez del Presidente, que dice: 'No importan los argumentos, vos contale a los demás que me votás que hay un efecto contagio y todos me van a votar", se quejó. Y lanzó: "¿Por qué te van a votar, Macri? Miren cómo están hoy y comparensé con cómo estaban 4 años atrás".