Alberto Fernández ensayó una autocrítica al tomar la frase "Vamos a volver" del kirchnerismo. Y dijo: "A mí no se me escapa que perdimos tres elecciones seguidas. Algo no estamos sintonizando con un sector de la sociedad".

"Lo bueno de este tiempo que nos toca vivir con Cristina; a Cristina y a mí no pasó lo mismo que a miles de argentinos; nos peleamos por política, sólo que nosotros salíamos en los diarios. Pero después volvimos a reconstruir el equipo que una vez fue, y en este equipo me ha tocado este rol, pero somos un equipo", agregó desde Santa Cruz, provincia cuna del Frente para la Victoria.

A su vez, destacó: "He recuperado a una amiga, no saben lo contento que eso me pone".

En tanto, le respondió a quienes dudan de sus posturas con Cristina Kirchner como vice: "Si alguien pretende que no la escuche a Cristina están locos, la voy a escuchar siempre, porque es el centro político de la Argentina".

Por último, sostuvo: "La Argentina que se viene necesita de todos. Hay que dejar de mirarse el ombligo. Nuestros votos no valen doble. Salgamos a convocar a todos".