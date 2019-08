El precandidato presidencial por el Frente de Todos emitió su voto a las 10.40 en la mesa 65 de la UCA, en Puerto Madero. "Estoy tranquilo, contento con lo hecho y seguro de que la gente nos va a acompañar", afirmó ante los medios de prensa.

"Estoy seguro que la gente nos va a acompañar", indicó confiado el exfuncionario de Néstor Kirchner. "Estoy tranquilo, muy relajado y esperando que los argentinos decidan, que es lo más importante. Ahora me voy a comer a casa con mi familia y mis amigos", cerró.

#ElPaísElige: "El Gobierno hizo todo lo necesario para que se generen dudas sobre el traspaso de datos"@alferdez, luego de emitir su voto >> https://t.co/3OmDN6192E pic.twitter.com/WbHz6XWwXZ — A24.com (@A24COM) August 11, 2019

Antes de ir votar, el precandidato a presidente cumplió su ritual dominguero y sacó a pasear a su perro Dylan. Durante su paseo, el exfuncionario de Néstor Kirchner fue abordado por periodistas que le hicieron distintas consultas sobre su compañera de fórmula.

"Cristina no viene. No está en Buenos Aires pero estamos en permanente contacto", aseguró el abogado y ex jefe de Gabinete kirchnerista. Además disparó contra el oficialismo y consideró que "Marcos Peña está hablando porque está nervioso".