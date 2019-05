La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, el exJefe de Gabinete Alberto Fernández y el intendente de Merlo Gustavo Menéndez montaron un acto de campaña en la inauguración del Parque municipal Presidente Néstor Kirchner. Ambos Fernández se mostraron por primera vez juntos después del anuncio de la fórmula presidencial.

Menéndez manifestó tener "mucha más esperanza desde el sábado pasado" tras ese sorpresivo anuncio y agradeció la "generosidad" de la senadora de bajar a precandidata vicepresidencial. "Has elegido al mejor hombre, al único capaz de tender los puentes necesarios para que la Argentina se recupere que no es ni mas ni menos nuestro amigo y compañero Alberto Fernández", dijo. También vaticinó que "se vienen épocas más dificiles todavía" que la actual y pero también "el tiempo necesario de la reconciliación para los argentinos".

En igual forma se expresó Cristina Kirchner refiriéndose al 25 de mayo pero de 2010, el Bicentenario de la Revolución de Mayo. "En épocas de manos y duras y gatillos fáciles esa era otra Argentina. Los argentinos nos habíamos vuelto a reencontrar. Había trabajo, un país que crecía", sostuvo y remarcó en lo que viene "se trata de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos argentinos sin distinciones en ese Bicentenario".

"Tampoco esperen que dos dirigentes pueden hacer todo. El Entre todos va a exigir que distintos dirigentes y espacios no solamente politicos o partidarios sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros los argentinos podamos celebrar un reencuentro y un contrato social", refirió. "No hay triunfos individuales si no es colectiva la realización de una sociedad", remató.

Por su parte, el precandidato presidencial manifestó "la alegría" de haberse "reencontrado" con su "amiga Cristina". "Quiero reconocer la grandeza que ha tenido de querer que me haga cargo yo", reconoció.

Evocó otro 25 de mayo, pero el de 2003. Recordó al expresidente Kirchner y dijo que allí cumplió el desafío de sacar a los argentinos del peor de los pozos que es la pobreza y la marginación". "Ahora vamos a hacer lo mismo, a los cuatro millones y medio de pobres que dejó Macri le vamos a tender la mano y los vamos meter adentro", aseguró.

"Si uno mira aquel país los parecidos son muchos. Hay muchos argentinos que están buscando trabajo, deambulando. Cómo podemos estar en paz soportando semejante cosa", expresó.

Y agregó: "Acá nadie sobra, todos hacen falta. Los que están aca están convencidos lo que somos. Les pido que vayan a convencer a los otros argentinos, a los que creyeron y los defraudaron. El tiempo que se viene es el todos juntos, vamos a hacer lo necesario para sacar a la Argentina de la postración en la que lo han puesto".