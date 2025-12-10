Alerta meteorológico por tormentas para la Provincia de Buenos Aires
El aviso de rango amarillado, lanzado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige para este miércoles y alcanza a gran parte del territorio bonaerense.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”, indica el parte del SMN.
Y continúa: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.
El alerta rige para toda la Provincia a excepción del conurbano, el extremo sur y el norte bonaerense.
