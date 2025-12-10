“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”, indica el parte del SMN.

Y continúa: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.

El alerta rige para toda la Provincia a excepción del conurbano, el extremo sur y el norte bonaerense.

