El diputado provincial por la Primera Sección en Juntos por el Cambio, Alex Campbell salió al cruce del Gobernador electo Axel Kicillof. El ex subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y exconcejal de San Fernando apuntó al discurso del mandatario electo y lanzó fuertes críticas hacia el exfuncionario de Cristina Kirchner.

"Me enorgullece decir que Vidal deja la vara muy alta en la provincia", señaló el exfuncionario bonaerense, que arremetió contra el nuevo Gobernador: "Evidentemente Kicillof armó un discurso desconociendo absolutamente la realidad de la Provincia que dejamos y el trabajo honesto y comprometido que realizamos en estos 4 años de gestión".

"Kicillof no sólo no nos habló a los bonaerenses de sus propuestas concretas, sino que en ningún momento hizo una autocrítica después de haber sido parte de un gobierno que había dejado a la provincia en las peores condiciones posibles, sin siquiera plata para pagar sueldos", recordó el ex edil de Cambiemos en San Fernando.

Por último, comparó la gestión de Vidal con la de Scioli y sostuvo: "El gobernador Kicillof va a encontrar 33 mil millones de pesos garantizando el normal funcionamiento de la provincia. En el 2015 la realidad era otra, recibimos solo 179 millones, no se podían pagar ni siquiera los sueldos. Esos son datos concretos, no palabras vacías".