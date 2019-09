La saga de acusaciones y chicanas comenzó con la cita de Luis Brandoni a Raúl Alfonsín. El hijo del ex Presidente salió a cuestionarlo y le pidió que no use el nombre de su padre. A todo esto, se sumó Juan José Campanella quien le dijo a Ricardo Alfonsín que los trajes de su padre le quedan grandes. Ahora el dirigente radical le contesto al cineasta.