Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional, cuestionó duramente al Gobierno nacional el uso de los Decretos de Necesidad de Urgencia (DNU) realizados por Cambiemos. En ese sentido, días atrás apuntó contra la privatización de Transener, la empresa que transporta energía eléctrica y de la que el Estado es dueño del 49 por ciento de las acciones.

“Además de procurar un Estado cada vez menos burocrático, también hay que procurar que sea cada vez más de Derecho. El mega DNU no va en esa dirección. La UCR debe advertir ante una eventual deriva decisionista en el Gobierno, que entre otras cosas no le permite a la sociedad conocer las razones de lo que se resuelve. Ella no es ni lo más republicano ni lo más apto para asegurar el clima de certezas que requieren las inversiones”, publico el dirigente radical en su cuenta de Facebook.

El exfuncionario oriundo de Chascomús, por su parte, le pidió a su partido que tome cartas en el asunto después de la decisión unilateral tomada por Mauricio Macri.

Tras su publicación, el Comité Nacional de la UCR solicitó a Juan José Aranguren, ministro de Energía, que retroceda con la privatización de Transener, según publicó la revista La Tecla.