"Yo propongo armar un frente con volumen político y acuerdo programático. Este frente se armaría con los que hoy están en Cambiemos con el socialismo, el Gen y el peronismo que no está en Unidad Ciudadana", dijo Alfonsín.

Y agregó: "Cambiemos fue una respuesta electoral en 2015 pero hoy muchas cosas son distintas".

"La mayoría de los argentinos no quieren volver a lo anterior de 2015 ni repetir este presente. La gente no quiere seguir con el paso de los años con estos indicadores", sostuvo el dirigente radical en declaraciones televisivas a la vez que reiteró sus críticas al PRO y a su espacio por no marcar los errores de Mauricio Macri.

A su vez, sacó el foco del pedido de la vicepresidencia para un radical: "La culpa de lo que pasa en el país no es de Michetti".