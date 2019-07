Con todo respeto, @OscarAguadCBA: tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 10 de julio de 2019

Una vez más la figura del exintendente de San Miguel, exMinistro de Seguridad bonaerense y exCarapintada, Aldo Rico, genera polémica esta vez por su presencia como veterano de Malvinas en el Desfile militar por el 9 de julio en Avenida del Libertador.

"Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de los 'carapintadas' es cosa vieja. No hay que sacarlo de eso, fue un acontecimiento chiquito, no tuvo ninguna implicancia. Yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia", fueron las declaraciones en Radio Metro del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Quien salió con fuerza al cruce de esos dichos fue el exdiputado radical e hijo del fallecido presidente Raúl Alfonsín, Ricardo. Con todo respeto, Oscar Aguad: Tus dichos no hacen otra cosa que ofender a cuantos lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia. No tenés derecho falsear la historia de esa manera, ni a agraviar así a los argentinos", publicó en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el propio Aguad se disculpó y reiteró "su repudio histórico" al levantamiento militar ocurrido en 1987 en Campo de Mayo. Aclaró que lo quiso minimizar fue la figura de Rico y no el acontecimiento.