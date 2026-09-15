Siguen los problemas en la justicia para L-Gante. En esta oportunidad fue denunciado por amenazas en una causa que investiga la Justicia de General Rodríguez. La presentación fue realizada por una pareja que aseguró haber sido intimidada para que abandonara la vivienda que alquila y derivó en tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la localidad, uno de Valenzuela.

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El episodio comenzó el 29 de agosto, según la acusación, cuando Micaela Verdún salió a comprar junto a su pareja, Nicolás Quiñas. De acuerdo con su relato, al llegar a la calle 25 de Octubre se cruzaron con un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de Elián Valenzuela, quien les habría reclamado que abandonaran la propiedad.

El argumento para echarlo fue que la vivienda pertenece a L-Gante. Y, ante la negativa de la pareja, días después habría ocurrido un segundo episodio. Además, señalaron que el cantante se presentó en el lugar acompañado por varias personas y que habrían ingresado por la fuerza empuñando armas de fuego.

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