Por Emmanuel Rossi

¿Cómo están viviendo el año electoral?

La campaña electoral ya se ha iniciado para nosotros porque hemos participado en las elecciones de Neuquén y ahora estamos en plena campaña en Río Negro. De todos modos, en el FIT estamos discutiendo en este momento el ángulo programático con el que vamos a presentarnos en las elecciones nacionales e inmediatamente junto a esa discusión, avanzar en la estructura de candidatos y distintas actividades.

¿Piensa postularse nuevamente?

Nosotros ya tenemos varias candidaturas lanzadas, porque somos varios partidos los que integramos el FIT. En este sentido, para poder brindar una respuesta positiva a esa pregunta, primero debemos agotar la discusión dentro del espacio, porque no sólo se trata de la candidatura presidencial sino que también son importantes un conjunto de candidaturas porque estamos peleando un crecimiento de posiciones en el Congreso Nacional, y además para nosotros la campaña es una instancia muy importante de la lucha contra el Gobierno (de Mauricio Macri) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Cuál es su mirada sobre la situación del país?

En este momento el país está pasando por un verdadero sacrificio social, probablemente el peor de la historia, en términos de caída del producto bruto industrial, en términos de desocupación, desempleo e inflación. Y estamos frente a un Gobierno que está defendiendo a raja tablas los intereses de un grupo de inversores especulativos en Argentina contra los intereses de la mayoría. Al mismo tiempo, en el campo de la oposición, vemos que están discutiendo distintos tipos de frentes -algunos se realizarán, otros no-, cuya línea estratégica es tratar de conservar el acuerdo con el FMI, con lo cual Argentina en esta campaña electoral marcha a un tremendo impasse. Estas elecciones no van a resolver nada sino que van a agravar la situación. Entonces, para el FIT es muy importante usar la campaña como factor de esclarecimiento y desarrollar una consciencia política mayor en el pueblo sobre un salida que nosotros la planteamos en los siguientes términos: El poder político del país tiene que pasar a manos de una Asamblea Constituyente Soberana con capacidad de cambiar la estructura política y social de Argentina. Con capacidad de cambiar el sistema político, de cambiar radicalmente el Poder Judicial, de establecer la revocatoria de mandatos, la elección de jueces y fiscales y, al mismo tiempo, resolver la cuestión de la deuda externa que de 4 mil millones de dólares en 1976 hoy es de 400 mil millones de dólares y creciendo, lo que nos va a convertir en una provincia del imperio romano, que se dedica exclusivamente a pagarle tributo al imperio, y eso condiciona y anula cualquier posibilidad de desarrollo nacional.

Se desprende de estas palabras la postura del FIT con respecto a esta terminología que parece haberse puesto de moda en los últimos años en Argentina: La grieta. ¿El FIT plantea una salida a esa grieta que podría entender como de síntesis?

La ex Presidenta de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner) y (Axel) Kicillof se han reunido con el FMI; me refiero a Kicillof que se ha reunido, pero Cristina Kirchner ha sacado una especie de programa donde se compromete a defender los acuerdos con el FMI, se compromete a pagar los intereses de la deuda (que son extremadamente elevados, porque son el 10% del PBI, y es un mucho más que el llamado déficits fiscal; por algún motivo de conveniencia lo separan del déficits fiscal pero es un déficits fiscal, y está en el orden de los 30 mil millones de dólares) y renegociar la cuenta capital de la deuda. De manera que con el esquema que proponer Cristina Kirchner tendríamos una deuda hasta el año 2200, porque todo se refinanciaría a un determinado plazo, y sobre ellos pagaremos sistemáticamente intereses que son impagables para el pueblo argentino. Por ende, la famosa grieta es una especia de manipulación política mediante la cual ambos bandos quieren arrebatar posiciones de poder pero de ninguna manera representa una auténtica diferencia de enfoque, por lo menos en lo que tiene que ver con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que Argentina se ha transformado en una Nación tributaria de fondos internacionales y del FMI. ¿Quién va a pagar el pato de este enfoque? En primer lugar quiero señalar que lo van a pagar los jubilados, porque el Gobierno insiste (y esto ya lo ha intentado hacer el kirchnerismo antes) en que la Anses va a un déficits imposible de pagar y que por lo tanto hay que aumentar la edad jubilatoria, y hay que aumentar los aportes jubilatorios. Vamos a un retroceso en materia de previsión social, y lo mismo en materia salarial. Es decir, el tributo no lo van a pagar los capitalistas de Argentina sino que lo van a pagar los trabajadores. Y agrego que la llamada "burguesía argentina" es poseedora de la mitad de esta deuda externa. Cuando Macri y Cristina de Kirchner o (Roberto) Lavagna defienden el pago de la deuda externa están defendiendo a la clase capitalista nacional, no sólo a la internacional. Estos capistalistas tienen la mitad de la deuda externa en sus manos, por la cual cobran intereses fabulosos a los trabajadores de su propio país. Este punto quiero dejarlo perfectamente claro. Por lo tanto, poner fin a la deuda externa es una de las mayores reivindicaciones del FIT en este proceso político.