El dirigente del Frente de Izquierda (FIT) disparó con munición gruesa contra el kirchnerismo e insistió en su postura de no diferenciar entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Sin embargo, no adelantó una postura de su espacio de cara a un hipotético balotaje entre ambos dirigentes. En 2015, el llamado a votar en blanco de su fuerza le sigue trayendo críticas hasta el día de hoy. Culpó a la ex Presidenta por la crisis. "No podemos confiar en alguien así", dijo. También cuestionó a Cambiemos y aseguró que espera una gran elección de su partido.