Stephanie Calo, la mujer que denunció por intento de abuso al senador provincial del FPV Ariel "Loco" Romero, denunció haber recibido amenazas luego de presentar su candidatura en la Comuna 8 de Capital Federal por el espacio Consenso 2030 de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey. La joven que debió alejarse de La Cámpora tras haber denunciado al legislador bonaerense recibió un fuerte mensaje en su celular tras anunciar su campaña en la Ciudad.

"Tengo mucho miedo. Fui amenazada anoche, horas después de haber anunciado mi candidatura. "Sos un asco. Te vamos a cagar a palos por rata inmunda asquerosa", fue el mensaje que le enviaron a su celular. A la que dejó el mensaje la conozco. Es una militante pero no quiero dar el nombre porque ella sabe donde vivo, al igual que el novio que estuvo preso. Imaginate que linda gente que es. Cuando escuché el audio entré en un ataque de pánico", señaló la joven.

Durante una entrevista periodística, Stephanie contó el calvario que le tocó vivir junto al "Loco" Romero, el principal armador político de La Cámpora en la Provincia: "A él lo denuncié por intento de abuso. Fue intento porque mi amiga llegó abrir la puerta porque sino la carátula hubiese sido otra. Les dijo a dos chicos que yo iba a practicarles sexo oral y me encerró con ellos. Después me encerró en el baño para que le haga sexo oral a él, me agarró de la cintura y no me dejó salir".

Calo repasó la fatídica noche por la que radicó la denuncia y recordó: "Nosotros éramos diez personas y estábamos en la casa de un militante donde habíamos llegado después de salir a bailar. En un momento el 'Loco' me agarra y me dice: 'Vos le vas a prácticar sexo oral a ellos dos y a mi'. Tenía un olor a alcohol que te daba vuelta. Después me encerró en la cocina y luego me metió en el baño me agarró de la cintura y no me dejó salir".

De acuerdo a lo que detalló la chica, recién pudo escaparse cuando una amiga advirtió la situación y golpeó para abrir la puerta. "Todo esto está confirmado por los chicos que estaban ahí y que testificaron a mi favor en la fiscalía", precisó la joven, quien ya había sido víctima de abuso tiempo atrás, cuando Lucas Manuel Rodríguez, otro militante de la agrupación kirchnerista La Cámpora, fue denunciado por violencia de género cuando estaban en pareja.

En cuanto a su candidatua, Sthepanie remarcó: "Yo venía luchando por las mujeres y me excluyeron del kirchnerismo. Es imposible llegar a Cristina, menos si denuncié al mejor amigo del hijo, es obvio que nunca em va a recibir". Y arremetió contra Mayra Mendoza: La proponen de candidata cuando sigue encubriendo al 'Loco' Romero y encubre a su concejal que habría violado a una piba, y digo 'habría' porque ya recibí amenazas por apoyar a la víctima".

Finalmente, la mujer también reveló que conversó con el propio candidato a presidente por el kirchnerismo. "La semana pasada hablé con Alberto Fernández para revisar las listas y ver qué mujeres podían integrarlas. Pero él se enojó y me dijo que 'no mezclemos mi denuncia con las listas'". Y por último, la joven lamentó: "El frente se llama 'Todos' pero a las mujeres que nos tuvimos que ir del kirchnerismo por ser víctimas de abuso no nos están incluyendo".

Quién es el "Loco" Romero:

El "Loco" Romero es un referente provincial de La Cámpora, organización que conduce Máximo Kirchner, en Florencio Varela. Cabe aclarar que pese a las graves denuncias, sigue siendo senador provincial por el FPV y después del escándalo solamente se tomó una licencia de 30 días sin goce de sueldo. Luego del hecho, el legislador admitió en un bochornoso comunicado de Facebook haber protagonizado "prácticas machistas" por ser "un varón criado en una sociedad patriarcal".

Cabe remarcar que Romero aún figura en la nómina de Senadores de la página de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde además figura como Secretario de la Comisión Prevención de Adicciones. El exconcejal de Florencio Varela ocupó una banca en el Senado en 2017 tras la asunción de Magdalena Sierra como diputada nacional por Unidad Ciudadana. Durante toda su labor legisltativa, solamente presentó un proyecto de resolución.