Por Christian Thomsen Hall

Periodista de LaNoticia1.com

A dos meses del cierre de listas, un sondeo llevado a cabo por la consultora Analía Del Franco sostiene que si Cristina Kirchner se presenta como candidata a presidenta sería la más votada con una ventaja del orden de un 8% sobre Mauricio Macri en primera vuelta. Además, por primera vez, el relevamiento muestra que la expresidenta superaría al actual mandatario por entre 7 y 10 puntos en un eventual ballotage.

"De acuerdo a las mediciones que nosotros hicimos, lo que hoy tenemos es que Cristina Kirchner se coloca en primer lugar con 35%, mientras que Mauricio Macri quedaría en segunda posición obteniendo un 27% de intención de voto. Le siguen Sergio Massa con el 11% y Roberto Lavagna, con 9%. Esa sería la situación si las elecciones fueran hoy", explicó la consultora a LaNoticia1.com.

En diálogo con este portal, la socióloga especializada en investigación aplicada remarcó que para analizar lo que pueda llegar a pasar en las elecciones no hay que perder de vista "dos cuestiones": "Por un lado hay muchos candidatos como probables y no seguros, y esto dificulta la medición". Y por otro, anunció: "En ballotage es la primera vez que nos da que Cristina se impondría con un 25% de indecisos".

"Siempre Cristina Kirchner se venía imponiendo en las encuestas de las generales, no así en el ballotage donde figuraba en una situación de empate. Recién ahora Cristina se impondría", señaló la analista, quien explicó: Cuando nosotros estamos midiendo tendencia electoral, de alguna manera también estamos midiendo humor social. El humor social en la actualidad es altamente negativo y eso levanta a la oposición".

Durante la entrevista con LaNoticia1.com, la consultora resaltó que a diferencia de algún tiempo atrás, "ahora el tabú de decir que 'no voy a votar a Cristina Kirchner' se relativizó". "Esa barrera de decir 'no voy a votarla', hoy ya no es tan fuerte como antes", explicó la profesional que igualmente aclaró: "No obstante, sabemos que es una candidata de alta vulnerabilidad, que tiene muchos flancos".

En cuanto a la reciente reversión de la tendencia en las encuestas, Del Franco aseguró que "tiene que ver con el mal humor social y con la situación económica complicada". Gran parte del electorado relaciona a Cristina Kirchner como lo inmediatamente anterior a este panorama complicado, donde la gente recuerda una situación económica más cómoda", expresó la profesional.

EL TERCERO EN DISCORDIA

"¿Hay chance de que asome una tercera figura o si se postulan Macri y Cristina la discusión ya está terminada?". Frente a esta pregunta, Analía respondió: "La posibilidad está absolutamente latente y desde el punto de vista del electorado, diría que es imperiosa. El problema es que no logra cuajar. Pero hay una demanda de otra alternativa que no sea la dicotomía típica entre Macri y Cristina".

La consultora política manifestó que "hay una expectativa de que se imponga alguno de los candidatos de los que están dando vuelta". Es ese sentido, detalló que "el que está mejor posicionado es Sergio Massa, porque es el más conocido y el más transversal en sus apoyos". "El momento clave será cuando Cristina definia si finalmente será candidata o no", resumió.

EN CASO DE EMERGENCIA, NO HABRÁ "PLAN 'V'"

Pese a la caída estrepitosa de Mauricio Macri en las últimas encuestas, Del Franco descartó que Cambiemos vuelva a pensar en lanzar a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, como postulante para la Nación. "No creo que el macrismo reflote la posibilidad de que Vidal sea candidata a presidenta porque ya estaría admitiendo una debilidad", analizó.

"María Eugenia Vidal hace tiempo tiene una imagen positiva más fuerte que la de Mauricio Macri, pero siempre en la política y en lo económico, ella nunca se desmarcó ni tomó distancia del presidente", dijo la titular de la fundación, quien agregó: "Por ahora ella no tiene una propuesta diferente y solamente aportaría un techo más alto en su imagen positiva".

¿QUÉ PASARÁ EN LA PROVINCIA?

Analía Del Franco, que participó en los comités estratégicos de los candidatos ganadores de varias campañas presidenciales y de más de 50 campañas de gobernadores, intendentes y legisladores en todo el país, contó que la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, sigue siendo la favorita para retener su cargo, aunque no descartó una posible "derrota".

En ese contexto, la especialista explicó que a través de sondeos en la provincia de Buenos Aires pudieron determinar que "cabeza a cabeza, Vidal está por encima de cualquier candidato peronista como Kicillof o Magario". "Pero lo que puede llegar a pasar es que en una situación de boleta, el arrastre de Cristina -en caso de que sea candidata-, los termine imponiendo", agregó.

Por último, descartó que el conductor Marcelo Tinelli pueda "romperla" ante una eventual candidatura en territorio bonaerense. "No lo hemos medido en intención de votos sino en la imagen y muestra números normales. Hoy es una figura débil que no le puede aportar mucho al peronismo. Por ahora está un poco verde y no hay una gran expectativa sobre él", concluyó.