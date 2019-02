El ex líder de Los Piojos se encuentra en el hotel Hermitage de Mar del Plata, donde este verano brindó el show más convocante de su carrera (nada menos que 130.000 personas). El concierto fue gratuito y de espaldas al mar, en el marco del festival Movistar Fri Music. En una entrevista periodística, el músico habló de política y dejó algunas definiciones importantes, donde cargó contra Mauricio Macri y aseguró que nunca le interesó tocar para ningún gobierno.

"Lamentablemente, muchas canciones que escribí en los ’90, durante el menemismo, todavía siguen vigentes. Este gobierno no pegó una y no cumplió nada de lo que prometió. Es una pena encontrarse con una nueva forma de gobierno con gente que viene, teóricamente, de una clase social que debería estar más preparada y no sabe hacerle frente a ninguno de los problemas y, en algunos casos, los profundizó", señaló el líder de Ciro y Los Persas.

A través de una entrevista con el periodista Nicolás Igarzábal del diario Clarín, Ciro sotuvo que "más allá de cualquier posición política, es lamentable que como país, gobierno tras gobierno, aumente la gente en estado de pobreza. Es muy decepcionante lo que hace la clase política con el país". Además resaltó: "Nunca me interesó tocar para ningún gobierno. Siempre prioricé la libertad de mi discurso y de mis canciones. No ponerlas al servicio de nadie".

"Mi opinión política va más allá de un gobierno o un partido. Mi opinión política es que hemos tenido militares, gente de extracción más popular, ahora gente de clase alta, y cada vez hay más pobres, y menos solidez en los proyectos. Y eso me angustia y me da mucha pena, porque tenemos un país enorme y muy rico, y es increíble que haya gente que pase hambre. Así como tenemos excelentes deportistas y artistas, no podemos decir lo mismo de la clase política", concluyó.