Por Christian Thomsen Hall

En diálogo con LaNoticia1.com, el precandidato a Intendente por Consenso Federal, Andrés Montone, enfatizó en la necesidad de que Vicente López vuelva a tener un jefe comunal que sea vecino del distrito. Oriundo del barrio de Olivos, el abogado consideró que el actual gobierno municipal "está copado por gente de otros distritos: Hurlingham, Lomas de Zamora y Capital Federal". Además criticó a Jorge Macri por incumplir su compromiso de no competir por un tercer mandato.

Alineado al discurso oficial de Roberto Lavagna, el político lamentó que "en 8 años de gestión del macrismo en el municipio más con el presupuesto más alto de América latina no hubo ni hospitales ni escuelas nuevas". En tanto, cuestionó duramente el rol de la UCR oficial en Vicente López: "No hay funcionarios y apenas ocupan el sexto puesto de la lista de candidatos a concejales". Además, aseguró que los vecinos de la Comuna "necesitan una nueva alternativa".

- Sos un hombre de militancia en Vicente López ¿Cómo te estás preparando para estas elecciones?

Me estoy preparando con mucha energía. Venimos trabajando intensamente y tenemos muy buena recepción. Los vecinos están ansiosos porque necesitan que haya una nueva alternativa política que está haciendo mucha falta en el distrito.

- Tu candidato a primer concejal, Matías Cerdá, expresó que Vicente López tiene que volver a tener un Intendente del distrito. ¿Esa es la premisa de tu campaña?

Creemos que Vicente López es un partido con identidad propia y que el Estado municipal tiene que volver a estar presente. Cuando sos candidato a Intendente es muy importante el contacto directo que tenés con tus vecinos. Si vos no sos parte de tu comunidad, es muy difícil que sientas un compromiso sincero y abierto de mejorar la ciudad. Hay una cuestión de pertenencia y de identidad que en estos años ha quedado de lado. El actual gobierno municipal no está integrado por vecinos de Vicente López. Estamos copados por gente de otros distritos: Hurlingham, Lomas de Zamora o Capital Federal, por ejemplo.

- ¿Sentís como que si fuera la administración de un edficio?

Es que es así. Ellos están de paso. Están cumpliendo esa labor por un compromiso y no por un sentimiento. En mi espacio somos todos vecinos de Vicente López, que trabajamos en Vicente López y nuestros hijos van a colegios en Vicente López. A los vecinos los miramos a la cara. Lo que intentamos recuperar con este proyecto político es la identidad de todos nuestros vecinos.

- En 2015 fuiste uno de los primeros que hablabas de esta antinomia entre peronistas y antiperonista. Hoy estás en el espacio de Lavagna que plantea ni Macri ni Cristina. ¿Eso lo veías venir hace rato?

Absolutamente. En 2015, a partir de lo que fue la Convención de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú tan tristemente célebre, donde se decidde el acuerdo con el PRO, en ese momento yo empecé a expresar públicamente mi disidencia con la integración de la UCR en Cambiemos. Ahí tuve la necesidad de salir en la zona de confort dodne estábamos los radicales y afrontar este desafío de marcar las diferencias. Pero lo hice y lo hago con absoluta convicción. Por una cuestión generacional yo me formé en la época de Raúl Alfonsín, soy un seguidor de sus ideas y tengo muy claro que no hay ningín punto de coincidencia entre el radicalismo y el proyecto neoliberal del PRO. Hoy me siento muy orgulloso de haber tomado esa postura y creo no haberme equivocado en nada.

- Antes de la llegada de Jorge Macri, el radicalismo gobernó 24 años el distrito de la mano del "Japonés" García. ¿Qué te genera que no haya un candidato puro de la UCR en Vicente López?

En realidad creo que si hay un candidato puro del radicalismo y ese soy yo. El radicalismo vuelve a tener un candidato en Vicente López después de muchos años y es una enorme satisfacción. Me pasa mucho en la calle que la gente se alegra de que haya un precandidato radical nuevamente en el distrito. La semana pasada en Olivos, una señora mayor me dijo que siempre votó al radicalismo y que pensaba que se iba a morir sin volver a ver un candidato radical en Vicente López.

- ¿Cómo ves el rol del radicalismo en Vicente López?

Nosotros queremos que el radicalismo vuelva a ser el partido que siempre fue y mucho más en este distrito. Pasamos de 24 de UCR a una situación donde el radicalismo desapareció. El radicalismo oficial, el sello, casi no tiene participación en la lista de Juntos por el Cambio. Apenas ocupan el puesto de sexto concejal. Tampoco hay funcionarios del radicalismo en el Ejecutivo, tampoco hay una integración equilibrado. El partido ha sido cooptado. Creo que ha sido una estrategia direccionada por el Gobierno municpal actual, de destruir al radicalismo que era una opción de Gobierno que fue cayendo en una zona de confort y perdiendo su identidad a punto tal que corre el riesgo de desaparecer. Por suerte algunos radicales estamos en otra posición y estamos dando esta batalla para que el radicalismo vuelva a ser protagonista en Vicente López.

- ¿Cómo ves la situación del municipio de Vicente López en la actualidad?

A mi me dicen que la gestión de Jorge Macri es buena y yo te digo que esto es una falacia. Una gestión buena podría ser si con el nivel presupuestario que tiene Vicente López se hubieran hecho cosas para poder resolver los problemas de los vecinos en un momento de crisis tan grande como vive la Argentina. muchos vecinos por razones económicas o porque han quedado sin trabajo, han dejado de teneruna cobertura de salud prepaga. Y yo me pregunto, en los 8 años de gestión de Jorge Macri, ¿cuántos hospitales nuevo hubo?: Ninguno. Muchos vecinos no pudieron seguir costeando la educación privada de sus hijos. ¿Cuántas escuelas nuevas hizo Jorge Macri en Vicente López? ¿Cuántos jardines de infantes y jardines maternales abrió?: Ninguno. ¿Qué beneficios hubo para nuestros vecinos de la tercera edad?: Ninguno. ¿Cómo asististe, con el presupuesto más alto de América latina, a los comerciantes que están pasando momentos críticos en su economía': No los acompañaste. Podés haber pintado las plazas y poner muchos globos, pero cuando tuviste que demostrar que era necesario estar al lado del vecino, esta gestión demostró que no lo estuvo.

- Esta situación que marcás vos quedan más expuestas cuando municipios vecinos como San Isidro, San Fernando y Tigre en los últimos meses inauguraron hospitales con recursos propios...

Por supuesto. Y a eso sumale que Vicente López es más alto que el de esos municipios que mencionás. Sin embargo no hubo ninguna obra nueva. Ahora hablan de las obras del geriátrico municipal: El geriátrico ya estaba y se remodeló. Vicente López debería tener muchos más geriátricos. ¿Qué obras hay en el oeste? ¿Qué obras pública de trascendencia hubo que haya cambiado sustancialmente la vida de nuestros vecinos?: Ninguna. Lo que si hubo son nuevas torres que han cambiado la fisionomía del distrito, que han colapsado los servicios públicos.

- ¿De todo esto que describís lo hacés responsable al intendente Jorge Macri?

Yo veo poco interés en la gestión. Yo vi al Intendente violar un compromiso público, que dijo que no iba a competir por un tercer mandato, y no lo cumplió. También lo vi aspirando a ocupar otros lugares: Que ministro del Interior, que ministro de Vivienda, que jefe de campaña de María Eugenia Vidal, que presidente del Grupo Bapro. Vicente López es muy importante como para que vos estés pensando en otra cosa. Requiere una dedicación exclusiva. Se trata de lo que hablábamos antes, cuando vos no sos de acá y no te sentís parte, te querés ir.