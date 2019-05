El ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner y excandidato a gobernador por el FPV, Aníbal Fernández, confesó este martes que "la definición del candidato en la Provincia es inminente", aunque aclaró que todavía "no me dejan hablar". En ese contexto, reveló que hace días habló con Sergio Massa y que la posibilidad de que se sume al espacio de la expresidenta, "no es tan lejana".

"El que viene hablando con Massa es Alberto Fernández, quien es el dueño de la lapicera. Me parece que no es tan lejana la posibilidad de que se pueda sumar con nosotros y empezar a trabajar en común", contó el exfuncionario de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner durante una entrevista con el periodista Diego Uribe en el programa "Nadie es Perfecto" por Radio 10 FM 102.3.

Aníbal, que en diciembre de 2014 había dicho que "a Massa le dimo una calesita y la chocó", sorprendió esta mañana al confesar que habló con el líder del Frente Renovador: "Yo hablé con Sergio hace 15 días por un hecho circunstancial. Charlamos un rato largo y tenemos una relación personal muy buena, aunque a veces no coincidamos políticamente", subrayó el quilmeño.

En cuanto a la fórmula presidencial, Aníbal defendió la lista presentada por la exmandataria y sostuvo: "Cristina es el cuadro político más importante de los últimos 50 años. Es la líder natural de este país y la mujer más preparada". Además, minimizó las fuertes declaraciones que el exfuncionario hacía contra los Kirchner apenas algunos meses antes de ser candidato.

"Alberto se fue del kirchnerismo por una discusión política. Y en las discusiones políticas no se calla nadie. Me causa gracia que los medios publiquen videitos de las cosas que decía. Ese señor, al que intentan mostrarlo como un pelotudo, tuvo las hagallas de plantarse en algún momento y decir que no estaba de acuerdo con determinados temas", expresó el abogado.

"Alberto Fernández en su momento se corrió, criticó, nunca se ha callado la boca y nunca ha cambiado su manera de ser. Nunca van a escuchar decirle 'uh, que pena me da lo que dije' porque los hombres nunca se arrepienten y menos piensan las cosas que tienen que hacer", remarcó Aníbal en un intento por limpiar la imagen del flamante candidato presidencial.

En ese contexto, recordó que "yo también estuve 10 años sin hablar con Alberto". En esa línea, ahora dice que todos los días habla con él: "Un día nos recuperamos y empezamos a construir juntos. Hace un año que todos los días hablamos por teléfono y una vez por semana nos juntamos a desayunar. Si me necesita ahí voy a estar, no voy a sacarle el culo a la jeringa".

Por otra parte, en comunicación por teléfono desde Buenos Aires, reafirmó que será candidato a primer concejal por el PJ en Pinamar, aunque aclaró: "Voy a ir a la ciudad cuando me lo permita la actividad que me deja ganar dinero, sino estaría frito". En ese sentido, ratificó que no bajará su candidatura: "Voy a ser concejal de Pinamar y a acompañar al pueblo que elegí".

Finalmente, anticipó que durante la campaña no hablará de Martín Yeza. "Prometí que no iba hablar del Intendente. No vamos a hacer campaña hablando de su buena o su mala gestión. No es mi objetivo y no hago las cosas de esa manera. En todo caso discuto a otros representantes de Cambiemos como el impresentable del presidente. Pero en el distrito no discuto", concluyó.