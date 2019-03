El exfuncionario kirchnerista hizo el anuncio al participar del programa "Nadie es perfecto" que conduce el reconocido periodista local, Diego Uribe, donde al ser consultado sobre si iba a postularse en la ciudad, contestó sin vueltas: "Si, voy a ser candidato".

Si. Voy a ser candidato. Yo decidí sumarme a la propuesta porque me gusta y porque gracias al peronismo he sido todo en este país. He manejado cuatro presupuestos nacionales, señaló el dirigente peronista, abogado y contador.

"El artículo 101 de la Constitución dice con toda claridad que el jefe de gabienete de ministros administra el presupuesto de la Nación y yo he manejado cuatro presupuestos", recordó el político oriundo de Quilmes, durante la emisión del programa radial.

"He sido todo en este país. Quince veces juré en mi vida trabajando para la actividad pública", subrayó Fernández, quien además se preguntó: "¿Y por qué no puedo ser tan grande y tan importante como para que ser candidato en Pinamar?".

Luego del bombazo informativo, LaNoticia1.com se contactó con el propio Aníbal Fernández, quien ratifició la noticia y brindó detalles de su candidatura. En ese sentido, indicó a nuestro portal que será candidato a primer concejal por el kirchnerismo.

"Es un prestigio que el pueblo de Pinamar te eliga para esto. Y yo elegí a Pinamar para terminar mi vida acá, ese es el objetivo. Lo he charlado mucho con mi señora y tomamos la decisión", detalló Fernández, quien finalmente será candidato.