La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de comercialización de un lote de una marca de orégano y una marca de pastillas de chocolate libre de gluten por diversas incosistencias, según disposición publicadas en el Boletín Oficial.

En el primer caso se trata del "orégano deshidratado, marca: Carrefour selección, Peso Neto 15g Lote: 180713, fecha de vto.: julio 20, RNPA N° 02-589063, elaborado por RNE N° 02-034648, comercializado por INC S. A., Ayacucho 1055, piso 1" el cual, tras un análisis de laboratorio, se determinó que tenía componentes adulterados.

"El Departamento Control y Desarrollo del INAL emitió el Informe de Laboratorio Nº 3732-18 (orden 2) cuya conclusión fue “La muestra analizada no cumple con el artículo 1226 del Código Alimentario Argentino” por presentar más del 25% (veinticinco por ciento) de salvado de trigo coloreado, más del 3% (tres por ciento) de hojas que no se corresponden con orégano ni con salvado de trigo, como así también elementos histológicos de orégano, trigo y perejil", indica la resolución del organismo. Además del cese de uso y comercialización, se instruyó un sumario sanitario a las firmas INC S. A. y Prosabores SRL.

En segundo término, en otra disposición, Anmat prohibió la comercialización de las "pastillas de chocolate confitadas, coloridas y aromatizadas artificialmente”, libre de gluten, marca DISQUETI, importado por SWEET S.A., RNE Nº 21-099409 y RNE Nº 02-034620". Ello es porque descubrieron que está registrado en los organismos pertinentes pero no como alimento libre de gluten. En este caso se instruyó un sumario sanitario a VET DIET S.A. y SWEET S.A por diversas infracciones.