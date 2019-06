El vicegobernador Daniel Salvador, acompañado por el intendente de La Plata, Julio Garro, confirmó que la concesionaria Edelap, que mantiene sin luz a grandes sectores de la capital bonaerense, que el cableado que originó el corte está reparado por lo que se restablecerá el servicio en las próximas horas.

Entre las medidas que anunció la provincia está el que no paguen las tarfas del mes en que los vecinos fueron afectados, además de una "fuerte multa" monto del cual será restituido también a afectados.

"El gobierno acompañará a los vecinos en los reclamos por los perjuicios", fue otro de los anuncios. También acompañó a los funcionarios el director de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Edgardo Volosin.

Por su lado, Garro confirmó que el municipio de La Plata "no cobrará la tasa de alumbrado" y eximió "a comerciantes de la zona norte de la tasa municipal". También le exigieron a la empresa Edelap que anticipe sus inversiones de 2020 para 2019.

Conferencia de la oposición: "Nadie me llamó"

El intendente platense también apuntó a la oposición, encarnada en la precandidata a intendenta, Florencia Saintout, y a la senadora provincial Teresa García, quienes brindaron una conferencia de prensa criticando la situación generada por el apagón

Les pidió "coherencia" y aseguró: "Hay gente que sigue padeciendo, hay familias que no tienen luz, Por ellos tengamos respeto". "He visto conferencias de prensa de varios candidatos despotricando contra la gobernadora, contra todo el mundo, pero nunca pensando en los platenses. Nadie de los candidatos me llamó desde el sábado para ver si necesitaba algo".