Desde el sábado 22 de junio, la zona norte de la ciudad de La Plata sufrió un apagón generalizado que todavía no se ha resuelto. La comunidad no tiene respuestas por parte de las autoridades, que no confirman aún cuándo se restablecerá el servicio.

A partir del lunes, esto trajo graves consecuencias en los establecimientos educativos. Aproximadamente 20 escuelas públicas se ven perjudicadas ya que no cuentan con los servicios de luz, agua y calefacción; en los casos en los que esta última es eléctrica.

En declaraciones a LaNoticia1.com, el Secretario General del Suteba La Plata, Patricio Villegas, sostuvo: "Las escuelas relevadas debieron suspender sus actividades y el dictado de clases. Es una vergüenza que al día de hoy no hayan solucionado el conflicto".

Cabe recordar que amplios sectores de la capital bonaerense continúa sin luz. Edelap, que quedó en el foco de los cuestionamientos, postergó la reanudación del suministro para el jueves. El Intendente Julio Garro presentó una denuncia penal contra la empresa.