Mauricio Macri encabezó la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso. Durante su extenso discurso en medio de abucheos por el sector de los diputado y senadores de la oposición y aplausos del oficialismo tuvo sus momentos de tensión.

A continuación, los anuncios más importantes y frases de su mensaje presidencial:

"Queridos argentinos. En 2015 les dije que a la Argentina la íbamos a sacar adelante entre todos".

“El camino del atajo nos hizo pagar las consecuencias. Y no hablo solo de la herencia recibida. Todos entendimos las consecuencias de no cambiar”

“Hoy podemos decir que la Argentina está mejor preparada que en el 2015. Hemos salido del pantano donde estábamos”.

“Hoy hay un equipo que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad. Que le devolvió al Indec su credibilidad y que combate la corrupción”.

“Queremos recuperar los bienes de las mafias, el narcotráfico y de la corrupción. Y todo aquel que se oponga que diga dónde está parado y qué intereses defienden”.

“Todos tenemos que rendir cuentas, políticos, jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Se está acabando la impunidad y en ese sentido también estamos mejor que en el 2015”

“Somos el primer Gobierno que en 100 años pasa todo su mandato en minoría”

“Argentina logró bajar la pobreza”

“La pobreza también tiene que ver con la libertad y la dignidad perdida”.

“Se cambia en serio cuando el Estado se da cuenta que la inseguridad no es una sensación y trabaja en serio contra las bandas organizadas y el narcotráfico”.

Referencia a Venezuela:

"Hasta 2015 Venezuela y el pacto con Irán eran nuestra política exterior", disparó Macri, quien se preguntó: '¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro con todas las violaciones de derechos humanos en su país?'".

"Nos hacemos cargo de lo que nos toca con una clara visión del futuro"

"Los argentinos estamos prados mejor que hace tres años, con simientos básicos"

"Argentinos: Nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperza. Yo soy el primero en saber lo que hemos pasado en estos meses. Cuánto dolor, cuanta angustia. Y me he hecho cargo de ella"