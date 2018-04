Las diferencias entre la UCR y el PRO dentro de Cambiemos salieron a la luz nuevamente. En esta oportinidad, desde el centenario partido criticaron a un funcionario de Mauricio Macri y este salió a responder con los tapones de punta.

Es que en las últimas horas, el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, critició ferozmente al ministro Juan José Aranguren , al asegurar que "le hizo meter la pata al Gobierno muchas veces".

Anoche, el ministro de Energía y Minería de la Nación salió a responderle y remarcó: "No me importa quién esté enojado" y puntualizó: "yo sigo haciendo mi trabajo. A mí me designa el Presidente y sigo trabajando como siempre".

Por otra parte, Aranguren defendió los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y adelantó que el año próximo van a continuar los ajustes en gas y electricidad "para hacer frente a las inversiones del sector y al costo de la energía".