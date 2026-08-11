Para pagar se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.



Además está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

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