Por Javier Cappiello

Facundo Ardusso puso la definición del Turismo Carretera al rojo vivo al ganar con su Torino el Gran Premio San Juan Villicum, este último fin de semana. Al igual que el año pasado en La Plata, llega con chances de coronarse campeón de la Máxima, al haber escalado al segundo puesto de la tabla al sumar 149 puntos, y ubicarse detrás del nuevo líder de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, Matías Rossi, piloto de Ford, que acumula 156 tantos.

“Estábamos necesitados, obligados a ganar para tener un montón de puntos y llegar con chances a la definición. La sensación es de felicidad, alegría y motivación para lo que viene el 7, 8 y 9 en San Nicolás”, señaló en declaraciones a Lanoticia1.com el piloto oriundo de la ciudad de Las Parejas, Santa Fé.

“Me veía con más chances en La Plata, el año pasado. Pero eso no quiere decir que no encaremos con muchas ganas e ilusión esta nueva oportunidad que se presenta”, expresó en referencia a la final del TC disputada en el Autódromo Roberto Mouras, donde finalmente terminó coronándose Agustín Canapino con Chevrolet, por 25 centésimas.

Además, Ardusso se ilusionó con un eventual triunfo si consigue imponerse en las tres etapas de la competencia que se correrá en la ciudad de San Nicolás, y consideró que el análisis de la temporada fue “muy bueno”.

“En el campeonato general fuimos los que más puntos sumamos hasta ahora. Llegamos con chances en el torneo dependiendo sólo de nosotros, o sea estamos siete puntos detrás de (Matías) Rossi. Pero si ganamos la Pole, la serie y la Final vamos a ser campeones sin depender del resultado de Matías. Así que es el análisis es muy bueno”, evaluó.

Y agregó: “Si me preguntabas en la fecha 14 que tal era mí año, te decía 9 puntos, falta el campeonato. Ahora te digo que el puntaje actual después de la fecha 15 es ocho puntos y medio. La tenemos un poquito más difícil que el año pasado, pero tenemos chance y vamos a poner toda nuestra capacidad para poder lograr el cometido”.

En tanto, se definió como “un piloto regular que sabe correr campeonatos normales sin Play Off”. “Creo que soy mejor en torneo largos. Me defino como un buen clasificador, y un buen corredor de carreras”, concluyó.