El Concejo Deliberante de Arrecifes aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza declarando el “estado de emergencia económica y laboral en la industria textil en el distrito de Arrecifes”.

Ads

En la última sesión extraordinaria, con duras críticas hacia las políticas económicas del Gobierno nacional, los concejales Sebastián Reigosa (Vamos Con Vos) y Gonzalo Peralta (Unión por la Patria) defendieron esta declaración.

Puede interesarte

La misma fue impulsada luego de haberse reunido con empresarios del sector textily por la pérdida de puestos de trabajo en el rubro, de acuerdo a lo que manifestaron.

Ads

Según informó Uno Arrecifes, una de las mayores fuentes laborales arrecifeñas es la textil, y se considera que la quita de trabas a las importaciones, haciendo que los argentinos puedan acceder a prendas de vestir más baratas, provocó esta situación. Peralta le puso nombre y apellido al responsable: “el presidente Javier Milei”.

No obstante, distintas manifestaciones de trabajadores del rubro no consideran positivo este proyecto que, entre otras cosas, pide a la Municipalidad de Arrecifes que “exima del pago de tasas, las reduzca o las suspenda momentáneamente” a los empresarios del sector textil.

Ads

“Si no se produce más, no se va a recuperar ni un solo puesto de trabajo. Perdonar impuestos sólo beneficia a los empresarios, no a los trabajadores. Y en Arrecifes los políticos nunca se preocuparon por las malas condiciones laborales ni la miseria que ganamos históricamente quienes laburamos en la costura”, coinciden.