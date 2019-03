Un numeroso grupo de padres acusaron a un docente por abusar de sus alumnos en el baño de una escuela privada de la localidad de Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Se trata de un profesor de gimnasia de un colegio católico que fue denunciado ante la Justicia por el abuso de seis niños de cinco años.

Durante una protesta llevada a cabo en la puerta dele stablecimiento, el padre de una presunta víctima del profesor de gimnasia reveló detalles de la denuncia. "Este año los chicos comenzaron a tener distintas actitudes en las casas, a tener miedo de ir al baño solos, de hablar de la 'magia del profesor de gimnasia", contó el hombre.

"El juego era llevar a grupos de 3 o 4 niños a un baño y a partir de ahí, hacer sus partes íntimas de muy chicas a grandes, pasárselas por el pecho, la espalda, la cara, taparles la boca para que no dijeran nada, agarrlos del cuello, y reiterareles simpre que si ellos hablaban de él se iba a convertir y le iba a pasar algo a los padres", relató el papá.

En declaraciones a Crónica, el hombre aseguró que el docente amenazó a los pequeños para que no hablen con sus padres y que "los hicos no quieren venir los días que tienen gimnasia". De acuerdo a lo que remarcaron los manifestantes, el profesor fue suspendido y ya no da clases. Mientras tanto, la investigación avanza en la Justicia.