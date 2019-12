El médico Homero Giles será el nuevo titular del IOMA y se presentó ante los empleados de la obra social en la sede de La Plata.

"Soy médico, me formé en Cuba y allá aprendí que el único camino para que nunca más nadie llore porque no puede comprar un medicamento o hacer un estudio es con un Estado fuerte. Por favor, no eliminen al ministerio de salud", era su presentación en 2018 cuando en el gobierno anterior se degradó la cartera a secretaría.

Giles, integrante de La Cámpora, fue subsecretario de Prevención y Control de Riesgos el el último gobierno de Cristina Kirchner, y tiene 38 años. Reemplaza en el cargo a Pablo Di Liscia.

"Vinimos con la misión de recuperar el IOMA para los trabajadores y trabajadoras, pero recuperarlo desde la perspectiva sanitaria. IOMA muchas veces fue vista como una empresa financiera", aseguró Giles ante los empleados que lo recibieron con aplausos.



Y agregó: "No es bueno que los afiliados se encuentren con una dificultad para aprobar un trámite y después haya informes que hablan del superávit del IOMA. Eso sucede porque algunas gestiones tienen meta de superávit pero hay deficiencias en salud. En salud no puede haber nunca superávit, es una locura que haya superávit. Los organismos no están para financiar al Estado. No puede haber superávit porque hay muchos afiliados con problemas de salud".