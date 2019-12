El gobernador Axel Kicillof caminó entre militantes por la plaza San Martín luego de asumir el cargo para el periodo 2019-2023 junto a su familia y la vicegobernadora Verónica Magario en una multitud carga de banderas pertenecientes a partidos, agrupaciones y sindicatos.

Al cabo del recorrido subió a un escenario donde agradeció al "maravilloso pueblo" de la provincia. "El presidente dijo que se venían tiempos mejores para la Argentina, no es una cuestión de optimismo, es una cuestión de conocer nuesta gente. Cuando las cosas van mal tenemos ahí al maravilloso pueblo de la provincia de Buenos Aires", dijo.

Y añadió: "No tengo hoy más que agradecerles, porque sabemos que fueron cuatro años, no solo duros en lo económico y lo social, sino también años de persecución para los sindicatos, para los dirigentes, las organizaciones. Vengo a felicitarlos, el maravilloso pueblo de la provincia de Buenos Aires, no respondió una agresión, un ataque, se manifestó pacíficamente", agregó.

También destacó que la unidad en el Frente de Todos no se hizo "con los dirigentes" sino que "se construyó desde abajo, con los trabajadores". "Y después cuando se venía gestando, apareció como siempre la mirada y la palabra de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Un gesto, una generosidad que dio lugar después acá en la provincia a un enorme triunfo electoral", aseguró.

También retomó el discurso en la asunción presidencial de Alberto Fernández. "Todo lo que anunció fueron buenas noticias para la provincia", remarcó.

Y recordó que dijo que "era el fin de una economía especulativa, que iba a empezar con los que más necesitan, que lo más privilegiados son los que menos tienen, que se acabó la era de los negocios de unos pocos, y de la timba".

"Nosotros desde la provincia de Buenos Aires no tenemos otra palabra que decir: Gracias. Que sepa que no venimos a pedir, sino a ofrecer a nuestro pueblo, todo lo que tenemos para poner en marcha a la provincia y poner al país de pie".