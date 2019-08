Es conocida la trayectoria de décadas en las bancas de varios legisladores, incluso saltando de un partido a otro. También la de sus dietas, las cuales ellos deciden cómo y en cuanto se aumenta. Además de gastos en asesores y a menudo la poca productividad que tienen (trabajo en comisión y debate y aprobación o no de proyectos de ley), todas características largamente cuestionadas.

Una cadena que circula por redes sociales, chats y correos electrónicos atribuida a "la gobernadora María Eugenia Vidal" asegura que "tiemblan los legisladores y todos los que gozan de jubilación de privilegios" por un supuesto proyecto de reforma jubilatoria, límites a los mandatos, entre otros puntos que conforman el privilegio para quienes ocupan una banca.

"Aunque parezca una utopía, es posible lograrlo y para eso es necesario leerlo y pasarlo a 20 personas como mínimo, si no llegas a ese número de contactos, envíalos a los que tengas", señala el texto. Se pide "a cada destinatario que reenvíe este e-mail a un mínimo de veinte personas de su lista de contactos y, a la vez, pida a cada uno de ellos que hagan lo mismo. En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y mejorada para el Pueblo".

La cadena revela una "propuesta" de ley de "reforma del Congreso (principios)" en la cual se enumera una serie de puntos que constituyen lo que se considera características extraordinarias por encima de las de un trabajador común por parte de los legisladores. Es así que dichos principios de la "propuesta" plantean:

1. El legislador (diputado o senador) será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente exclusivamente por el mandato. (éste será un aporte mas)



2. El legislador contribuirá a la Anses. Todo legislador (pasado, presente y futuro) que actualmente contribuye al fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El legislador participará de los beneficios dentro del régimen de la jubilación exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad.



3. El legislador debe pagar su plan de jubilación, como todos los ciudadanos.



4. El legislador dejará de votar su propio aumento de salario.



5. El legislador dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos.



6 El legislador debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los ciudadanos (INCLUIDO PRINCIPALMENTE EL PAGO DE GANANCIAS)



7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los legisladores deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas), después irse a casa y buscar empleo.



Luego el texto remata con la siguiente proclama: "La hora para esta reparación histórica es ahora. Es así como puedes contribuir a mejorar el Congreso". Además invita a que si se está de acuerdo con lo expuesto, se lo reenvíe. "Un gran abrazo y Gracias María Eugenia Vidal", concluye.