El precandidato a concejal de Avellaneda por “Consenso Federal”, Marcelo Yuri, fue herido de bala en una de sus piernas en un confuso episodio que se está investigando. "No fue un robo", aseguró el dirigente, quien vinculó el violento episodio con su actividad política.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.00 cuando Yuri se encontraba trabajando en su despensa: "Entró un cliente no habitual, compró en la carnicería, fue a la caja, me abonó. Cuando le di el cambio, empezó a guardarlo y cuando cerré la caja y volví a mirar, vi que por arriba del mostrador me apuntaba con un arma y efectuó un disparo en el que yo caí al piso", contó el comerciante a TN, quien agregó que la bala le impactó cerca de la rodilla derecha.

"Escuché al carnicero que gritaba y cuando me reincorporé, vi que le apuntaba al carnicero e iba a salir por una de las puertas. Y dije 'va a seguir tirando'. Y como soy legitimo usuario, tengo un arma en el negocio, extraje el arma, y le disparé pensando que iba a volver a dispararme. Yo le disparaba desde adentro y él desde afuera. Fueron bastantes disparos", continuó el relato Yuri.

Media hora antes del confuso episodio se había organizado una reunión política entre otros candidatos y vecinos de la zona en ese establecimiento. El candidato del frente que conduce Lavagna atribuyó el ataque a cuestiones políticas.

"Yo vengo trabajando en lo social hace años, no pertenezco a ningún organismo municipal ni provincial, lo hago como vecino ad honorem. Y venimos dándole palo al tema de la inseguridad y del abandono social en todas las villas de Avellaneda y en los barrios humildes. Atribuyo [el ataque] a que a algún operador afectó a sus intereses que nosotros divulguemos la verdad y me pasaron la factura", expresó Yuri.

El hecho está siendo investigado por el fiscal José Orlando Hernández de la UFI N°1 de Avellaneda, quien pidió registrar las cámaras de seguridad de la zona.