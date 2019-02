El diputado nacional de Unidad Ciudadana y exministro de Economía Axel Kicillof se reunió con la delegación enviada por el Fondo Monetario Internacional al país, una reunión pedida por el organismo

"Fue en carácter de economista de la oposición. No me preguntaron sobre el próximo gobierno y me dijeron que su postura es no intervenir en el proceso electoral", dijo Kicillof a Radio Con Vos.

El legislador de Unidad Ciudadana recibió a los enviados del FMI en su despacho del Congreso Nacional por espacio de dos horas.

Los enviados del FMI están realizando reuniones con dirigentes de la oposición - ya se reunieron con Juan Manuel Urtubey - ante las próximas elecciones presidenciales, y por eso Kicillof aceptó reunirse con Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.