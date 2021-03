Oscar Almeyda, padre de Matías "Pelado" Almeyda, falleció mientras se encontraba internado por coronavirus en el Hospital Pintos de Azul. La noticia fue confirmada por Silvia Calcagno, la madre del DT, también internada.

"Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murio mi marido Óscar Almeyda, toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios disponer las cosas que decir estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te ame y te amare hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió a través de una publicación de Facebook.

Tuvo una destacada trayectoria como entrenador de Divisiones Inferiores y Primera División. Tuvo ciclos en Vélez, Cemento, Boca, Piazza y San José, entre otros. Viejo conocido del fútbol de Azul, Almeyda padre cosechó amistades por todos lados y logró un reconocimiento y respeto de cientos de personajes del ambiente, según informó Diario El Tiempo.

Matías, destacado jugador de River, la Selección nacional y en Europa, desde fines de 2018 dirige al San José Earthquakes, equipo de la Major League Soccer en los Estados Unidos, se encontraba en Azul donde se le anotició la muerte de su papá.