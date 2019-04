Pablo Víctor Cuchán, acusado de asesinar, descuartizado y asar en una parrilla a su pareja en 2004, fue detenido y liberado este lunes, al recibir el beneficio de la libertad condicional en la ciudad de Bahía Blanca. El nuevo arresto se produjo a raíz de haber tratado ahorcar a una joven trans y después de chocar el vehículo que conducía alcoholizado.

El implicado salió en libertad tras comparecer ante la fiscal, por el hecho ocurrido el último sábado en la calle Falcón al 1600, donde tras esquivar un control de alcoholemia y de drogas intentó besar por la fuerza a una joven que viajaba con él a bordo de un Citröen C4, la cual se arrojó del vehículo.

Luego de brindar declaraciones ante la justicia en una sede judicial, evitó brindar declaraciones a la prensa al salir de la sede judicial. “Consideré la inexistencia de figura delictiva. Le di intervención al Tribunal Criminal N°1 y al Juzgado Correccional en turno, a fin de que valore la existencia de alguna falta o contravención”, explicó en declaraciones radiales Claudia Lorenzo, la fiscal de la causa.

Declaraciones de la víctima

Tatiana Flores, la joven trans de 27 años con la que viajaba Cuchan a bordo de Citröen C4 que impactó contra un árbol en Falcón al 1600, detalló el momento en que fue agredida al portal local La Brújula 24.

“Cuando me di cuenta de que era Cuchán me asusté, él me agarró del cuello y me quiso besar. Yo me tiré del auto”, aseguró.

Cuchan se encuentra acusado de ser el autor de la muerte de Luciana Moretti (15), a quien descuartizó e incineró en su vivienda de la localidad de Ingeniero White.