Una mujer mayor sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), en la ciudad de Bahía Blanca y después de esperar tres horas por una cama de un centro de salud, perdió el habla. Se trata de Elvira, quien tiene 84 años y permanece internada en el Hospital Italiano, luego de que su asistencia se viera demorada hasta que la ambulancia recibiera la orden para que sea trasladada a un centro de salud.

“Estamos esperando la evolución. Los médicos nos dijeron que deben pasar las primeras 48 horas, que son las más críticas, para saber en qué estado queda. Con la medicación que le están suministrando, puede mejorar su cuadro. Tiene medio cuerpo paralizado, perdió el habla, pero eso puede no ser algo definitivo”, explicó Ricardo, yerno de la mujer, señaló al portal local La Brújula 24.

Además, cuestionó que “la desatención y la burocracia económica son notorias en estos casos”. “El sistema funciona mal y divide a la gente que tiene necesidad. Los hospitales, pendientes de cobrar por su trabajo. Camas había, pero no para afiliados al IOMA. Lo que uno se pregunta es, si hubiese sido un familiar de un director del hospital, lo hubiese tenido tres horas con un ACV en proceso”, precisó en declaraciones radiales de ese medio de Bahía Blanca.

Ricardo detalló que la situación dramática comenzó cuando llamaron “a la ambulancia alrededor de las 8.30” porque Elvira “se descompuso”. “La gente de la ambulancia me dijo que no la podían trasladar porque esperaban una orden para poder recibirla en un hospital. Desde IOMA no me llamaron. Sé que el director se comunicó con el Italiano, que ya sabía lo que estaba ocurriendo porque el caso tenía notoriedad pública”, afirmó.

Y agregó: “La duda que nos queda es qué hubiese ocurrido si la hubiesen derivado rápidamente, ¿tendría las secuelas que le pueden quedar?. Una médica nos dijo que las primeras tres horas son una ventana para que la medicación tenga un 90% de efectividad, una vez transcurrido ese plazo, ese porcentaje baja ostensiblemente. Deberían dar la cara en lugar de enojarse”.

En tanto, el yerno avisó que desde la familia tienen “previsto iniciar acciones legales” si su suegra “queda con secuelas”. “Es una persona mayor, pero uno en esta situación es capaz de entrar al hospital y hasta terminar preso. Uno espera que los responsables de cada área expliquen por qué no recibieron a una paciente”.