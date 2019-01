Roberto Baradel descartó una eventual candidatura en las elecciones de este año. El secretario general de Suteba renovó acusaciones contra el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal por intentar descreditarlo ante el próximo inicio de las paritarias salariales docentes.

“El Gobierno de Cambiemos como no puede interpelarnos saca noticias falsas. Es para desviar el eje de debate. No me lo ofrecieron. Es mentira y no lo tengo previsto”, señaló

Además, el referente de los maestros bonaerenses visitó la ciudad de Claromecó y hechó por tierra una posible postulación pese a que la semana pasada había declarado que no descartaba en algún momento integrar una lista, como sucedió con Hugo Yasky, secretario general de la CTA.

“Esa candidatura es mentira. Hoy, la preocupación nuestra es poder resolver el tema del conflicto docente. Jamás vamos a atar las cuestiones sindicales a las electorales”, enfatizó.