"Somos el segundo país con mayor inflación después de Venezuela. Tenemos una inflación proyectada de más de 50%. Esto antes no pasaba", comentó Silvina Batakis, en alusión a la crisis económica que atraviesa el país.

En ese sentido, destacó: "No estamos en una crisis internacional. Cuando fue la crisis de 2008 la inversión en Argentina fue mayor a la de los 3 años de Macri".

"Hoy Argentina está destruyendo puestos de trabajo", agregó en declaraciones televisivas.

"La lluvia de inversiones que prometía no llega nunca. Las inversiones llegan cuando hay consumo o plataforma exportadora. Hoy no tenemos ninguna de las dos", completó la ex Ministra de Economía bonaerense.

A su vez, antes, Batakis había señalado vía Twitter: "Según el INDEC, el promedio de inversión en Argentina durante 2004-2015, con crisis internacional mediante, fue de 16,94% del PIB y el promedio entre 2016-2018 fue de 14,57%, con un gobierno que prometió lluvia de inversiones y volvió de Davos con las manos vacías".

"En ninguno de los tres años de la gestión de la Alianza Cambiemos se superó aunque sea el mínimo de las gestiones anteriores: 2015, 15.56%, el menor de la gestión anterior; 2017, el mejor de Cambiemos, 15,05%", finalizó.