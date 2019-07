Daniela Musumeci tiene 22 años. La joven denunció que la drogaron en una fiesta con la intención de abusar de ella. En un video que difundió en sus redes cuenta el hecho para saber más datos de lo que ocurrió esa noche y como forma de prevención para otras chicas.

La joven cuenta que fue a una fiesta en Berazategui invitada por un “conocido”: “Fui con una amiga, empezamos a tomar algo tranquilo a los dos vasos que tomé más o menos me empecé a sentir mareada y era vodka con jugo muy rebajado. No entendía lo qué me pasaba, tomé un poquito más y ya ahí paré porque me di cuenta que me estaba pasando algo. Estamos con el chico que me invito a la joda y el amigo y de la nada desaparecieron. Me senté contra la pared porque no me podía mantener parada” empieza el relato.

Musumeci, con domicilio en Quilmes, hizo la denuncia ante la Comisaria de la Mujer y Familia de Berezategui según informó el periódico el progreso. Sobre las sensaciones que empezó a sentir luego de tomar esa bebida adulterada dijo:

“Me estaba sintiendo muy mal tenía los latidos muy fuertes, no tenía como sensaciones en la cara como que tenía todo anestesiado, temblaba y yo sabía que me habían puesto algo. Mi amiga fue a llamar por teléfono para que venga un remís recién ahí aparece el chico con los amigos. Me llevaron a la puerta de la casa y los amigos le dijeron al chico “vamos adentro porque si no te vas a quedar pegado” y eso me pareció muy raro”.

Luego del ese episodio, Daniela, se dirigió al Hospital Sábato. “Un desastre la atención no me sacaron sangre porque no había enfermera, no me hicieron un electro, me miraron así nomás”.

Por último, la joven relata que hizo el video “para saber si alguien vio algo raro o sabe algo para que esto se difunda y me pueda decir que me pasó y en segundo lugar también para que tomen consciencia porque lo que le dicen sus papás de que les tape destapen la botella en la cara, que vean lo que están tomando, es verdad. Yo la saqué barata pero la próxima piba termina en una zanja” concluye Musumeci.