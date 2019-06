El veterano dirigente Juan José Mussi volverá a presentarse para la intendencia de Berazategui. "No le puedo fallar a la gente de Berazategui. Estoy viejo pero con una experiencia bárbara y una polenta que no sé si otros tienen. No conozco lo que es la depresión, cuando me mojan la oreja respondo trabajando más", dijo.

El actual presidente del Concejo Deliberante berazateguense fue electo por primera vez en 1987 como jefe comunal del distrito de la tercera sección. Antes había ganado la interna del PJ por el sector de Antonio Cafiero en el 85 y en 1973 fue electo senador provincial.

En 1991 fue reelecto intendente. Pasó por cargos provinciales hasta que desde 2003 hasta 2010 gobernó nuevamente su pago. Fue secretario de Ambiente de la Nación. En 2013 fue electo diputado provincial y, en 2017, concejal.

Mussi buscará suceder a su hijo Patricio. Sobre la lista sostuvo que alló "están integrados prácticamente todos los sectores de la vida social y política de Berazategui". En ese sentido agregó que "tiene que ser una unidad de consensos. Eso es lo que tenemos que lograr", informó El Progreso.

La lista de candidatos a concejales está conformada por Carlos Balor; María Laura Lacava; Antonio Amarilla; Jennifer Noro; Omar Acosta; Mabel Díaz; Rubén Carbone; Alejandra Díaz; Marcelo Romio; Alicia Gioia; Carlos Aicardi y Graciela Colnaghi.

Por su parte Juntos por el Cambio presenta a Julián Amendolaggine, jefe de Gabinete del Ministerio de economía bonaerense, como candidato a intendente. La lista de candidatos a concejales está encabezada por Jorge Sívori, hombre vinculado al subsecretario de Interior, Ricardo Giacobbe