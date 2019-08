El intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, entregó bicicletas eléctricas a 30 recicladores urbanos y aprovechó la ocasión para salir al cruce del dirigente social Juan Grabois ligado a la "economía popular".

“Hoy entregamos bicis eléctricas a 30 recolectores urbanos. Y quiero pedirles perdón por no darles una solución definitiva a su situación, pero si hay algún sabio que sepa cuál es, que me lo diga. Porque es muy fácil hablar y decir que así no se soluciona, como dijo Juan Grabois. Ya sé que así no se soluciona, Grabois. Y vuelvo a pedir disculpas por estas bicicletas. Pero hasta acá fue lo mejor que se me ocurrió para resolver este tema y lo iremos mejorando”, dijo Mussi,

Las bicicletas, presentadas en el playón del Municipio, fueron adaptadas especialmente para desarrollar de una manera más rápida y cómoda los trabajos de recolección, teniendo en cuenta que dentro del distrito está prohibida la tracción a sangre, precisaron desde la comuna. Las primeras 30 bicicletas son para familias con mamás con hijos con alguna discapacidad y hay 60 más que serán entregadas pronto.

"El agradecimiento es hacia ustedes, por la paciencia; y las disculpas, por no poder darles en este momento una solución definitiva a la falta de un trabajo formal. Esto no es lo que yo quiero para ustedes, queremos algo mejor. Pero si hay algún sabio que sabe cómo hacerlo, que venga y me lo diga. En lo personal, intento modificar la realidad de las cosas como son, no como deben ser", sostuvo.

En su momento, Grabois criticó la medida de prohibir mediante la ordenanza N° 5694 impulsada por Mussi la tracción a sangre. Habló de una "ola de criminalización contra los carreros, cartoneros y recicladores" y que "el problema de los compañeros no se resuelve repartiendo 20 bicis" y la consideró una "política cosmética que intenta ocultar a los pobres, una estrategia bien pro".

"Claro que yo quiero que todos tengan un trabajo - dijo Mussi, tomando el guante - , pero esta es la realidad hoy. Es muy fácil hablar y decir que con esto no se soluciona de fondo la situación. Ya lo sé, pero cuando le das comida a la gente, o una chapa a un compañero, sabés que no estás solucionando el problema de fondo, pero lo hacés para que coma, como un paliativo".