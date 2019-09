El ex jefe comunal de Berisso, Néstor Juzwa, falleció este domingo tras sufrir una descompensación. Tenía 66 años y ayer fue despedido en un marco numeroso y emotivo que tuvo lugar en la sala velatoria "Mariano Flammini". En su ataúd no faltó su camiseta amada: la del Boca Juniors que seguía con el mismo fervor con el que abrazaba la causa peronista.

Por pedido de su esposa, la ex diputada Elsa Lara, Juzwa fue despedido ayer con la marcha peronista. El dato resume el fervor militante que tuvo la ceremonia a la que también asistieron vecinos y figuras de todas las expresiones del abanico político berissense y de la Región. Por su parte, el intendente radical, Jorge Nedela, decretó día de duelo y asueto en todo el ámbito municipal.

Por el velatorio pasaron el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde y su esposa "Chiche". También estuvieron el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Osvaldo Mércuri y el ex intendente de Dolores y ex diputado provincial, Alfredo Meckievi quién se encargó de despedir a Juzwa en el Cementerio Municipal de Berisso, donde ahora descansan sus restos.

Intendente electo en 1995 Néstor Juzwa administró Berisso hasta 2003. Su compromiso por la seguridad ciudadana quedó traducido en sus permanentes denuncias para erradicar el narcomenudeo de la ciudad que lo vio nacer. Su carrera política siguió como concejal y referente de diferentes espacios en el peronismo que solían insistirle con volver a presentarse como candidato a intendente.