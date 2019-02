El ex Secretario de Seguridad kirchnerista se mostró a favor del uso de las pistolas taser por parte de la policía. “No tiene la letalidad que tiene un arma de fuego”, sentenció. No obstante, aclaró: “Si no se realiza la debida instrucción se corre el riesgo de disminuir la capacidad operativa” de la fuerza de seguridad.